Napoli, mercato bollente a gennaio: Conte chiede ben tre giocatori

Antonio Conte in panchina nella gara di Serie A 2025

Cresce l’attesa per la Supercoppa italiana. Il Napoli è arrivato alla volta di Riyad, e questa mattina ha svolto l’allenamento prima di affrontare il Milan domani sera per la semifinale, nell’eventuale finale ci sarà la vincente tra Bologna e Inter. Le attenzioni del club, però, sono rivolte anche al calciomercato invernale, ormai alle porte: Antonio Conte ha chiesto tre giocatori a De Laurentiis.

Mercato Napoli, pronti i rinforzi: le richieste di Conte

Il calciomercato di gennaio sarà bollente in casa Napoli. Tanti infortuni per gli azzurri in questa stagione, ultimo quello di Olivera, soprattutto a centrocampo, dove Antonio Conte ha dovuto ridisegnare la squadra visti i pochi giocatori a disposizione in questa zona di campo.

L’ex commissario tecnico della Nazionale, come riportato dall’edizione odierna de Il Giornale, ha fatto tre richieste specifiche al patron Aurelio De Laurentiis: un vice Anguissa, piace Mainoo, un centrocampista di palleggio, intriga Pellegrini, e magari un esterno d’attacco.

Napoli, pronte anche le uscite: di chi si tratta

Non solo entrate nel mercato di gennaio, difatti, tutti i giovani rimasti dovrebbero salutare il Napoli. Luca Marianucci, prosegue il noto quotidiano, potrebbe andare in prestito alla Cremonese rimando, così, in Serie A. Ambrosino e Vergara, visto il poco spazio trovato, partiranno nuovamente in prestito con la speranza di trovare più minutaggio.

