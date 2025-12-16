Napoli, non solo Lukaku e De Bruyne: all’orizzonte il rientro di un altro big

Al netto delle tante difficoltà e di alcuni errori commessi, è innegabile che in questa prima parte di stagione il Napoli sia stato tremendamente sfortunato. I campioni d’Italia stanno facendo da mesi i conti con una serie di infortuni, che stanno decisamente complicando il lavoro di Antonio Conte. Tra le assenze più importanti troviamo senza dubbio Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, il cui rientro non sembra essere così lontano, ma anche Alex Meret. Il ritorno in campo del portiere azzurro si avvicina.

Napoli pronto a riabbracciare Meret: può esserci già per la Cremonese

A causa di una frattura del metatarso, il Napoli è costretto a fare a meno di Meret addirittura dalla quinta giornata di Serie A. L’infortunio dell’azzurro è stato molto serio, ma finalmente il peggio sembra essere alle spalle. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Meret si è tolto il gesso ed è pronto a passare alla fase delle stampelle.

Un importante passo in avanti per l’estremo difensore azzurro, che inizia a vedere la luce alla fine del tunnel. La speranza del Napoli è quella di riavere il suo portiere già per la sfida contro la Cremonese del 28 dicembre. Ovviamente, però, non si ha nessuna voglia di correre ulteriori rischi, motivo per cui si agirà con la massima cautela e se ritenuto necessario si rimanderà tutto al 2026.

Meret ancora ai box: il Napoli ha bisogno del miglior Milinkovic-Savic

A difendere la porta azzurra ci sarà, dunque, ancora Vanja Milinkovic-Savic. Di certo non l’ultimo degli arrivati, ma sicuramente un giocatore che non sta vivendo il suo miglior momento. Nelle ultime uscite l’ex Torino non è apparso in grande forma, ma è proprio adesso che il Napoli ha estremamente bisogno di lui. Del resto nelle scorse settimane le vere qualità di Milinkovic-Savic si sono decisamente viste.