Napoli, il rientro di Lukaku può cambiare la veste tattica: le ultime

Il rientro di Romelu Lukaku rappresenta un’ottima notizia per Antonio Conte e per il Napoli. L’attaccante belga partirà con la squadra verso la Supercoppa, anche se non è detto arrivi a guadagnare anche qualche minuto in campo. Plausibile che possa magari trova un po’ di spazio per l’eventuale finale, ma questo verrà valutato da Conte ed il suo staff nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, proprio il rientro di Lukaku potrebbe portare lo stesso Conte a cambiare la veste tattica in campo, magari sfruttando anche qualche esperimento visto nelle scorse settimane.

“Il rientro di Lukaku potrebbe sviluppare un’altra soluzione tattica da coltivare: un sistema di gioco con le due punte. Qualche esperimento con Hojlund e Lucca si è già visto nel tentativo di acciuffare le partite a Lisbona e ad Udine. Domenica questa scelta ha prodotto qualcosa, il Napoli sull’asse Lucca-Hojlund ha creato due palle-gol nei minuti finali”