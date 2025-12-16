Napoli, clamorosa ipotesi per Lukaku: può succedere davvero

Viaggio in Arabia Saudita per il Napoli, che giovedì affronterà il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana. L’obiettivo degli azzurri non può che essere quello di mettere le mani sulla coppa, di certo non prestigiosa come lo Scudetto ma che comunque rappresenterebbe un importante traguardo. Proprio in queste ore i campioni d’Italia sono arrivati a Riyad e assieme al resto della squadra c’è anche Romelu Lukaku. L’attaccante belga potrebbe già scendere in campo?

Napoli, pochi minuti nella gambe per Lukaku: potrebbe scendere in campo in finale

Come riportato da Sky Sport, Lukaku ha ovviamente ancora pochi minuti nelle gambe. Molto probabilmente il belga supporterà la squadra dalla panchina, ma non è da escludere che in caso di una eventuale finale possa giocare un piccolo spezzone di partita. In ogni caso, aldilà di una sua presenza o meno in campo, avere il belga a Riyad non può che essere una grande notizia.

Oltre che una pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte, Big Rom è anche un grande uomo spogliatoio e può essere importantissimo nell’aiutare la squadra a trionfare in Supercoppa. Il ritorno in campo di Lukaku è comunque ormai imminente e in un momento così importante per la stagione il suo contributo non è da sottovalutare.