Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, 4 convocati a sorpresa per la Supercoppa: la decisione di Conte

di
Antonio Conte nella sfida contro la Juventus

Antonio Conte ha deciso di sorprendere tutti: per la Supercoppa Italiana, il tecnico del Napoli ha incluso nella lista dei partenti quattro giovani promesse della Primavera.

Supercoppa Napoli, quattro giovani aggregati alla prima squadra

Emmanuele De Chiara, il portiere Claudio Pugliese, il jolly Vincenzo Prisco e il trequartista argentino Francisco Baridò, arrivato in estate dalla Juventus. Questi i nomi degli azzurrini che avranno l’opportunità di respirare l’aria dei grandi durante la trasferta araba, allenandosi con i big e pronti a subentrare se necessario.

Una convocazione che rappresenta anche un premio al rendimento: il gruppo di Dario Rocco è reduce da un ottimo momento in Primavera 1, con 8 risultati utili nelle ultime 9 tra campionato e Coppa Italia.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie