Mainoo – Napoli, indizio clamoroso: il gesto del fratello sui social! – FOTO

Il Napoli mette nel mirino la Supercoppa, dopo le due ultime partite tra Serie A e Champions League non esattamente esaltanti. La possibilità di mettere le mani su un trofeo è un’occasione fin troppo ghiotta per Antonio Conte, che sicuramente qualcosa dal mercato si aspetterà. Reparto tenuto sotto stretta osservazione dal direttore dell’area sportiva della SSC Napoli Giovanni Manna è senza dubbio il centrocampo, con un nome su tutti a tenere banco: quello di Kobbie Mainoo.

La tensione tra lui e Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, continua a crescere, così come dimostrato dal gesto social di suo fratello che non lascia spazio a molte interpretazioni.

News SSC Napoli, Mainoo è l’obiettivo: ecco il gesto che fa sperare

Il Napoli spera di mettere le mani su Kobbie Mainoo. Quest’ultimo viene tenuto d’occhio sin dalla scorsa estate, ma in vista di gennaio si può entrare nel vivo.

D’altronde, il post pubblicato dal fratello del giocatore dello United è forte e chiaro: un messaggio che invoca, difatti, l’ok da parte del club inglese a una sua partenza, magari in prestito. E a tal riguardo, il Napoli spera di incassare quanto prima il via libera, grande ostacolo tra il club campione d’Italia e il giovane centrocampista inglese.