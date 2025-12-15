Napoli, svolta sul futuro di Lucca: arriva la mossa dell’agente

Dopo un avvio sottotono, molti dei calciatori arrivati nel corso del mercato estivo hanno iniziato a mostrare le qualità per le quali sono stati acquistati. Chi non sta riuscendo a dimostrare il proprio valore è sicuramente Lorenzo Lucca. Per l’attaccante italiano il Napoli ha sborsato una cifra intorno ai 35 milioni di euro complessivi ma le prestazioni fornite finora sono tutt’altro che soddisfacenti. L’agente del calciatore avrebbe già aperto alla cessione.

Napoli, l’agente di Lucca apre alla cessione: prima servirà il riscatto

Come scrive ‘Il Mattino’, il procuratore di Lorenzo Lucca avrebbe aperto alla cessione già nel mercato di gennaio. L’attaccante sta faticando a trovare spazio, fornendo spesso prestazioni non all’altezza. Per lasciarlo partire nelle prossime settimane il Napoli dovrà prima riscattarlo dall’Udinese, versando i 26 milioni di euro rimanenti nelle casse friulane.

Il riscatto permetterebbe al club azzurro di poter mandare Lucca a giocare in prestito in un’altra squadra, permettendogli di avere quel minutaggio che fino ad oggi è spesso mancato.

Futuro Lucca, Manna: “La determinazione va messa tutti i giorni”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato del futuro di Lorenzo Lucca ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match contro l’Udinese: