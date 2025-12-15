Napoli, Manna lo mette sul mercato: Conte dice sì alla cessione

Il Napoli inizia a pianificare il mercato di gennaio e le riflessioni non riguardano solo i possibili acquisti. In casa azzurra prende forma anche il fronte delle uscite, con alcuni giocatori sotto esame da parte della dirigenza. Tra queste c’è quella di Luca Marianucci, difensore arrivato in estate dall’Empoli e rimasto finora ai margini del progetto tecnico. Antonio Conte ha già espresso il proprio parere e il club è pronto a valutare una cessione che potrebbe concretizzarsi già nelle prime settimane del nuovo anno.

Napoli, Marianucci ai saluti: a gennaio sarà cessione

Il Napoli osserva con attenzione la situazione di Luca Marianucci in vista del mercato invernale. Il difensore classe 2004 non è riuscito a trovare continuità nelle rotazioni di Antonio Conte e il club sta valutando la possibilità di una partenza anticipata. Nonostante ciò, De Laurentiis e Manna continuano a credere nelle potenzialità del giocatore. Per questo, si starebbe pensando ad una cessione in prestito.

Arrivato dall’Empoli per 9 milioni di euro nell’ultima sessione estiva di calciomercato, Marianucci ha collezionato finora una sola presenza ufficiale. L’unica apparizione è arrivata nella gara contro il Milan, una prestazione che non ha modificato le gerarchie difensive del Napoli, dove la concorrenza nel reparto arretrato resta elevata.

Due club di Serie A su Marianucci

Dopo attente riflessioni, Antonio Conte avrebbe dato il via libera a una possibile cessione del difensore. Una scelta condivisa con il direttore sportivo Giovanni Manna. Tuttavia, il futuro di Marianucci potrebbe restare in Serie A.

Sul difensore azzurro avrebbero già chiesto informazioni Torino e Cremonese, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo in vista della seconda parte di stagione. I contatti sono ancora in fase esplorativa, ma l’apertura del Napoli e il sì di Conte rendono l’operazione possibile già nelle prime settimane di gennaio.