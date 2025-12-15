Napoli, doppia offerta per l’azzurro: Manna pronto alla cessione

Il Napoli riflette con attenzione anche sul fronte delle uscite in vista del mercato di gennaio. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando per liberare spazio in rosa e agevolare eventuali nuovi innesti, valutando la posizione di alcuni giocatori poco utilizzati in questa prima parte di stagione. Non solo Luca Marianucci, un altro azzurro potrebbe salutare l’ombra del Vesuvio.

Arriva una doppia offerta per l’azzurro: cessione imminente

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, attraverso un post pubblicato su X, il Napoli avrebbe ricevuto due proposte in vista di gennaio per un calciatore finito ai margini del progetto tecnico.

Si tratta di Pasquale Mazzocchi, esterno che non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nelle rotazioni di Antonio Conte. Il tecnico avrebbe già aperto alla possibilità di una cessione, considerando il limitato impiego del classe 1995 in questo avvio di stagione. I numeri confermano il momento critico dell’ex Salernitana: appena 2 presenze raccolte, con un totale di 89 minuti giocati.

La sensazione è che la separazione possa avvenire di comune accordo. Sia il Napoli sia lo stesso Mazzocchi starebbero valutando l’ipotesi di un addio anticipato. Stando a quanto riportato da Schira, sarebbero già arrivate due offerte da parte di club di Serie A, pronti a muoversi concretamente nel mercato invernale. L’addio dell’esterno azzurro, a questo punto, appare scontato.