Mercato Napoli, Ambrosino saluta: decisa la formula della cessione

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, comincia ad intensificare il proprio lavoro in vista del mercato di gennaio. Sono molte le situazioni da affrontare. Tra queste c’è anche il futuro di Giuseppe Ambrosino, giovane attaccante che ha trovato poco spazio finora in maglia azzurra. Per il classe 2003, infatti, si profila una possibile partenza in prestito, utile per accumulare minuti e proseguire il percorso di crescita.

Ambrosino prepara le valigie: decisa la formula della cessione

Giuseppe Ambrosino, in questa prima parte di stagione, non è riuscito a trovare continuità nelle rotazioni di Antonio Conte. Lo spazio a disposizione è stato limitato e, di conseguenza, il suo futuro potrebbe presto essere lontano da Napoli.

Come riferito dal giornalista Nicolò Schira su X, l’attaccante partenopeo è infatti pronto a lasciare il club già nel mercato di gennaio. Fin qui ha collezionato appena 3 presenze, per un totale di 92 minuti in campo, numeri che raccontano l’elevata concorrenza nel reparto offensivo azzurro.

Nonostante lo scarso utilizzo, il Napoli continua a puntare su Ambrosino. La concorrenza in prima squadra è elevata, ma il club considera il classe 2003 un profilo su cui investire anche in prospettiva futura. Per questo motivo, Giovanni Manna starebbe valutando una cessione a titolo temporaneo.

Sul giovane attaccante ci sarebbe l’interesse di diverse squadre di Serie A e di Serie B, pronte ad accoglierlo in prestito per i prossimi sei mesi. Una soluzione che permetterebbe ad Ambrosino di trovare maggiore continuità e al Napoli di monitorarne da vicino la crescita del giocatore.