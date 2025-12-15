“Fa fatica”: Napoli, le dichiarazioni sulla Champions preoccupano

Il Napoli di Antonio Conte sta attraversando un periodo complicato. Dopo l’ottima vittoria contro la Juventus, sono arrivate le sconfitte contro Benfica in Champions League e Udinese in campionato. Il cammino europeo si complica, mentre in campionato dal possibile primo posto i partenopei sono scesi al terzo. Concentrandosi sul cammino europeo, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della Champions del Napoli di Conte.

Napoli, Biasin sulla Champions: “Conte fa sempre fatica in Europa”

Il giornalista Fabrizio Biasin, ai microfoni de Il Bello del Calcio, ha trattato vari temi riguardante il Napoli 2025/2026. In particolare, uno dei temi che ha fatto discutere è quello riguardante il difficile cammino europeo dei partenopei in questa stagione, caratteristica che spesso si ripete nelle squadre con Antonio Conte sulla panchina.

“Conte fa sempre fatica con la campagna europea. Lui concentra tutto su una competizione, fa fatica a lavorare su entrambi i fronti. Cerca di lavorare solo su un fronte, me ne accorgo quando nelle conferenze in Champions parla solo di campionato. La sensazione è che voglia preparare le partite in un certo modo solo in campionato.

“De Laurentiis vorrebbe andare avanti”

Biasin ha poi proseguito sull’argomento, discutendo anche delle ambizioni del presidente De Laurentiis. Secondo lui il patron del Napoli avrebbe invece l’ambizione di proseguire e concentrarsi anche sul cammino in Champions.