Clamoroso ritorno in Serie A: Gasperini vuole l’ex Napoli

Iniziano a farsi insistenti i movimenti di mercato da parte di moltissimi club. Sono già tante le squadre che si sono attive concretamente per rinforzare le rispettive rose, con l’obiettivo di disputare una seconda parte di stagione di livello. Tra le società che si stanno facendo strada in vista del mercato di gennaio c’è la Roma. I giallorossi, di fatto, starebbe valutando l’ingaggio di un recentissimo ex Napoli, che non ha affatto brillato in questa prima parte di stagione: si tratta di Giacomo Raspadori.

Raspadori torna in Serie A? La Roma fa sul serio

Giacomo Raspadori, ceduto dagli azzurri solamente in occasione della scorsa estate, potrebbe essere uno dei nomi caldi del prossimo mercato di gennaio. Dopo una prima parte di stagione complicata all’Atletico Madrid, l’ex attaccante del Napoli è tornato al centro delle voci di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, la Roma starebbe valutando con attenzione il suo profilo, anche alla luce del poco spazio trovato in Liga. Un’ipotesi che prende forma e che coinvolge direttamente Gasperini, estimatore di lunga data del giocatore.

La gestione del minutaggio da parte di Diego Simeone non ha permesso a Raspadori di trovare continuità. La concorrenza e le scelte tecniche hanno inciso sul suo rendimento, alimentando le voci di una possibile partenza già nella finestra invernale. All’Atletico Madrid lo spazio per lui è limitato e lo dicono i numeri: 12 presenze in appena 309 minuti in campo (1 gol e 2 assist).

Su Giacomo Raspadori ci starebbe facendo un pensierino la Roma, stando alle ultime indiscrezioni fornite da Matteo Moretto: