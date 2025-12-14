Udinese-Napoli, parla Manna: “Lucca? Deve essere più determinato”. Poi l’annuncio su Atta

Il direttore sportivo Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN prima dell’inizio di Udinese-Napoli. Il dirigente partenopeo ha rilasciato dichiarazioni importantissime sull’attuale status di Lorenzo Lucca, grande ex della partita, e di un potenziale acquisto futuro come Atta, centrocampista dei friulani.

Il ds del Napoli si è in primis concentrato sulla gara persa contro il Benfica in Champions:

“Cosa è mancato mercoledì? Giochiamo sempre con gli stessi perchè siamo contati e non possiamo ruotare. Cambiare i meccanismi è difficile. Dopo 3 scontri diretti vinti meritando, dimostrando di essere superiori, ci sta che se in Champions non vai e non stai al 100% puoi non vincere. Speriamo di recuperare più giocatori possibili, oggi sarà una gara tosta.

Se faccio un’analisi delle partite di Champions, io credo che la vera gara steccata è con il PSV. Con il City abbiamo giocato 60 bene, con il Francoforte meritavamo di più. Con il Benfica siamo arrivati più scarichi. Non sono critico, anzi siamo positivi per quello che abbiamo ora. Il lavoro del mister è sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo rimanere concentrati”.