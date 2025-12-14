Home ->

Copertina Calcio Napoli

Udinese-Napoli, Lang: “Ecco in cosa devo migliorare. Dobbiamo reagire subito”

di
Noa Lang parla prima di Udinese-Napoli

Noa Lang ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio di Udinese-Napoli. L’esterno olandese partirà ancora titolare nella sfida delle 15, conscio di avere una chance importantissima per rialzarsi subito dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica. Nell’intervista pre-gara, l’ex PSV ha sottolineato proprio questo aspetto, dato che gli azzurri possono tentare di allungare a +2 sul Milan fermato dal Sassuolo.

Lang carica il Napoli e sottolinea i suoi limiti attuali

Lang si è subito soffermato sul lavoro dei suoi compagni, Hojlund e Neres, comparandoli al suo di ruolo:

“Rasmus e David segnano, io devo migliorare i miei numeri”.

Lang è poi tornato su quanto successo mercoledì in Champions con il Benfica, collegandosi subito a quella che sarà la gara di oggi:

“Dobbiamo migliorare rispetto all’ultima partita e reagire. Questa partita è importante per dare una risposta”.

Claudio Mancini

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232 LinkedIn: linkedin.com/in/claudio-mancini-597952319 Instagram: https://www.instagram.com/cloudmancio/ TikTok: https://www.tiktok.com/@cloudmancio Facebook: https://www.facebook.com/cloud.mancio X: https://x.com/CloudMancio
Gestione cookie