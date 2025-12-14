Udinese-Napoli, Lang: “Ecco in cosa devo migliorare. Dobbiamo reagire subito”

Noa Lang ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio di Udinese-Napoli. L’esterno olandese partirà ancora titolare nella sfida delle 15, conscio di avere una chance importantissima per rialzarsi subito dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica. Nell’intervista pre-gara, l’ex PSV ha sottolineato proprio questo aspetto, dato che gli azzurri possono tentare di allungare a +2 sul Milan fermato dal Sassuolo.
Lang carica il Napoli e sottolinea i suoi limiti attuali
Lang si è subito soffermato sul lavoro dei suoi compagni, Hojlund e Neres, comparandoli al suo di ruolo:
“Rasmus e David segnano, io devo migliorare i miei numeri”.
Lang è poi tornato su quanto successo mercoledì in Champions con il Benfica, collegandosi subito a quella che sarà la gara di oggi:
“Dobbiamo migliorare rispetto all’ultima partita e reagire. Questa partita è importante per dare una risposta”.