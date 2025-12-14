Udinese-Napoli, l’eurogol di Ekkelenkamp affossa gli azzurri: chance colossale per l’Inter

Il Napoli crolla in casa dell’Udinese e subisce una battuta d’arresto pesantissima nella corsa al titolo. Dopo il ko in Champions League contro il Benfica, arriva dunque la seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri, che vedono interrompersi il buon momento di forma in campionato. Dopo i 3 successi consecutivi contro Atalanta, Roma e Juventus, l’eurogol di Ekkelenkamp impedisce ai partenopei di approfittare del pareggio del Milan con il Sassuolo.

Udinese-Napoli, azzurri stanchi e mai pericolosi: arriva il quarto ko in Serie A

Un Napoli non al top della condizione si piega in Friuli contro l’Udinese e si ferma per la seconda gara consecutiva dopo la sconfitta in Champions contro il Benfica. Primo tempo avaro di emozioni, con poche occasioni veramente degne di nota e un ritmo basso. Nella ripresa, i padroni di casa salgono di intensità e mettono in grande difficoltà la squadra di Conte.

Al minuto 52 trova la rete Davis, ma la sua posizione è irregolare e la rete viene annullata dopo un breve silent check. Pochi minuti più tardi Piotrowski spacca la traversa da posizione ravvicinata, mentre al minuto 69 è Zaniolo a trovare la rete, nuovamente annullata per un fallo di Karlstrom su Lobotka. Si tratta del preludio alla rete che decide la partita, quella di Ekkelenkamp.

Dopo aver segnato nel match di riorno della scorsa stagione, il centrocampista dell’Udinese trova un eurogol al 72′ che si insacca alle spalle di Milinkovic-Savic. Il Napoli tenta una reazione, ma l’unica vera palla-gol della sfida, che arriva poco prima del 90′, viene clamorosamente cestinata da Hojlund che calcia alto a porta vuota. In pieno recupero un palo esterno di Lucca da posizione molto defilata pone il sipario sulla sfida. Chance colossale per l’Inter, dunque, che potrebbe allungare su Napoli e Milan e volare in solitaria prima in classifica.