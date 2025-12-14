Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Udinese-Napoli, cori razzisti sul Vesuvio: cosa ha fatto l’arbitro Sozza

di
I tifosi dell'Udinese in primo piano

Un altro, spiacevole episodio di razzismo è avvenuto durante la sfida tra Udinese e Napoli. Alcuni tifosi della formazione di casa hanno intonato alcuni cori di discriminazione territoriale contro la tifoseria ospite, ancora una volta oggetto di episodi di questo genere.

Cori razzisti durante Udinese-Napoli: l’accaduto

Durante la sfida di campionato tra Udinese e Napoli, ci sono stati ancora una volta cori razzisti nei confronti dei tifosi partenopei presenti allo stadio. Nel dettaglio, alcuni tifosi bianconeri hanno intonato canti contenenti le frasi “Odio Napoli” e “Vesuvio lavali col fuoco”, spesso purtroppo presenti durante i match degli azzurri.

L’episodio è tuttavia passato quasi inosservato, con il giudice di gara Sozza che non ha interrotto il match e che non ha formalmente richiamato il pubblico dell’Udinese. Ancora una volta un momento che rappresenta una sconfitta per l’intero movimento calcistico italiano.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie