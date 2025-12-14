Udinese-Napoli, cori razzisti sul Vesuvio: cosa ha fatto l’arbitro Sozza

Un altro, spiacevole episodio di razzismo è avvenuto durante la sfida tra Udinese e Napoli. Alcuni tifosi della formazione di casa hanno intonato alcuni cori di discriminazione territoriale contro la tifoseria ospite, ancora una volta oggetto di episodi di questo genere.

Cori razzisti durante Udinese-Napoli: l’accaduto

Durante la sfida di campionato tra Udinese e Napoli, ci sono stati ancora una volta cori razzisti nei confronti dei tifosi partenopei presenti allo stadio. Nel dettaglio, alcuni tifosi bianconeri hanno intonato canti contenenti le frasi “Odio Napoli” e “Vesuvio lavali col fuoco”, spesso purtroppo presenti durante i match degli azzurri.

L’episodio è tuttavia passato quasi inosservato, con il giudice di gara Sozza che non ha interrotto il match e che non ha formalmente richiamato il pubblico dell’Udinese. Ancora una volta un momento che rappresenta una sconfitta per l’intero movimento calcistico italiano.