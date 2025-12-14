Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali: la scelta su Neres e Lang

Diramate le formazioni ufficiali di Udinese-Napoli, sfida valida per la 15a giornata di Serie A. Gli azzurri devono riscattare la sconfitta in Champions League contro il Benfica e si presentano in Friuli con l’obiettivo di rimanere in testa alla classifica. Antonio Conte ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione, che riguardavano principalmente Neres e Lang.

Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali del match

Ci sarà il solito Milinkovic-Savic in porta, con la confermatissima difesa a tre composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno, dato il problema fisico accorso a Juan Jesus nel corso dell’allenamento di ieri. Sulle fasce, oltre capitan Di Lorenzo, sarà Spinazzola a partire dal primo minuto. A centrocampo ancora Elmas al fianco di McTominay, con Vergara che partirà di nuovo dalla panchina.

Lo stesso per Politano, che non sarà in campo dall’inizio. Conte ha infatti puntato sulla continuità, preferendo ancora Neres a destra e Lang a sinistra, a supporto di Hojlund come prima punta.

Anche per l’Udinese la scelta è la classica difesa a tre, con Kristensen, Kabasele e Solet davanti a Okoye. Linea di centrocampo composta dall’ex Zanoli, affiancato da Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp e Bertola. Davanti il duo Zaniolo-Davis che bene ha fatto in questo avvio di stagione.