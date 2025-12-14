Udinese-Napoli, Di Lorenzo: “Non eravamo brillantissimi. C’è un aspetto positivo oggi”

Giovanni Di Lorenzo ha analizzato la sconfitta contro l’Udinese arrivata nel pomeriggio. Il capitano del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida, sottolineando una condizione fisica non brillantissima, ma cercando di trovare anche un aspetto positivo dal secondo k.o. consecutivo dopo quello contro il Benfica in Champions League.

Il terzino partenopeo è subito entrato nel merito della sconfitta:

“Sapevamo che era una partita insidiosa. Sono molto fisici e tosti e noi eravamo pronti ad affrontarli nei duelli, ma non siamo riusciti a vincerne tanti. Stanno bene, sono in salute e a noi dispiace per la sconfitta. Volevamo fare un altro tipo di partita. Sicuramente sono partite dove basta per un episodio, loro hanno trovato l’eurogol e la partita è cambiata. Abbiamo avuto un’occasione con Rasmus che però non è riuscito a segnare”.