Udinese-Napoli, Di Lorenzo: “Non eravamo brillantissimi. C’è un aspetto positivo oggi”

Giovanni Di Lorenzo ha analizzato la sconfitta contro l’Udinese arrivata nel pomeriggio. Il capitano del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida, sottolineando una condizione fisica non brillantissima, ma cercando di trovare anche un aspetto positivo dal secondo k.o. consecutivo dopo quello contro il Benfica in Champions League.
Di Lorenzo analizza Udinese-Napoli: il commento del capitano
Il terzino partenopeo è subito entrato nel merito della sconfitta:
“Sapevamo che era una partita insidiosa. Sono molto fisici e tosti e noi eravamo pronti ad affrontarli nei duelli, ma non siamo riusciti a vincerne tanti. Stanno bene, sono in salute e a noi dispiace per la sconfitta. Volevamo fare un altro tipo di partita. Sicuramente sono partite dove basta per un episodio, loro hanno trovato l’eurogol e la partita è cambiata. Abbiamo avuto un’occasione con Rasmus che però non è riuscito a segnare”.
Di Lorenzo ha poi parlato di un aspetto positivo e ha aggiunto una confessione:
“Ci portiamo a casa di positivo, l’averci provato fino alla fine. Non eravamo brillantissimi. Ora dobbiamo pensare alla Supercoppa. Giocare col proprio pubblico a favore ci da una spinta in più, ma siamo professionisti e non deve incidere. Similitudini tra i due campionati? Dobbiamo rimanere attaccati, è un campionato difficile perché ogni punto vale tanto.
Anche quando oggi non sei brillanti e non vinci, sarebbe stato importante uscire almeno con un punto per il morale. Dobbiamo lavorare ancora. Le vibes di rivivere le emozioni del terzo scudetto? Sempre bello giocare in questo stadio”.