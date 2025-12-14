Napoli, nuova grana per Conte: il difensore salta la sfida con l’Udinese

Mancano poche ore al prossimo match di campionato del Napoli. Dopo il ko rimediato in Champions League, avvenuto in casa del Benfica, gli azzurri di mister Antonio Conte alle ore 15:00 scenderanno sul rettangolo verde del Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese. Match al quale non prederà parte uno dei pilastri della retroguardia partenopea.

Brutta tegola per Conte: il difensore dà forfait

In vista di Udinese-Napoli, Antonio Conte deve rinunciare a uno dei suoi difensori più esperti: Juan Jesus non sarà a disposizione per la sfida in Friuli. Il difensore brasiliano ha accusato una contusione al polpaccio nella gara europea di metà settimana e non ha recuperato in tempo per il match di campionato. Lo staff tecnico ha deciso di non correre rischi, evitando qualsiasi forzatura in una fase della stagione già segnata da impegni ravvicinati.

Conte preferisce perdere il giocatore per una partita piuttosto che rischiare uno stop più lungo. L’assenza a Udine non esclude un possibile rientro a breve termine. In casa Napoli filtra una sensazione positiva in vista della Supercoppa Italiana, che vedrà gli azzurri impegnati a Riyadh contro il Milan. Le condizioni di Juan Jesus vengono monitorate giorno dopo giorno, con l’obiettivo di riportarlo in gruppo in tempo per la semifinale.