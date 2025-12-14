Napoli, non solo Politano: un altro big azzurro è finito nel mirino dei club arabi

Dalla Saudi Pro League ci stanno provando. Tra i profili seguiti dalla Arabia Saudita c’è Matteo Politano. L’esterno offensivo del Napoli avrebbe ricevuto apprezzamenti, ma al momento non sembrano esserci spiragli concreti per un addio. Politano non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Napoli e l’ambiente azzurro, nonostante stia trovando meno spazio nelle ultime settimane anche a causa dell’exploit di David Neres. Tuttavia, nel mirino dei club della Saudi Pro League non ci sarebbe solo Politano. In Arabia starebbero studiando un piano per assicurarsi anche Romelu Lukaku.

Lukaku in Saudi Pro League? La posizione del centravanti belga

Negli ultimi giorni il nome di Romelu Lukaku è tornato al centro delle voci di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, club dell’Arabia Saudita avrebbero manifestato interesse per l’attaccante del Napoli, nonostante l’obiettivo principale del belga sia tornare al top con la maglia azzurra.

Secondo ‘Il Mattino’, Lukaku frequenta volentieri gli Emirati quando non è impegnato con club o nazionale e non ha mai chiuso al suo agente le porte per un futuro in Medio Oriente. Una zona del mondo che Lukaku vivrà prossimamente con la maglia del Napoli, considerata la Supercoppa italiana in programma a Riyadh. Il focus del belga resta il rientro in campo per tornare protagonista in azzurro nella seconda parte di stagione.

Lukaku torna tra i convocati per la Supercoppa

Dopo il lungo infortunio, Romelu Lukaku partirà con la squadra per Riyadh e di fatto sarà convocato per la Supercoppa, accomodandosi in panchina. Una buonissima notizia per Antonio Conte, che dall’inizio della stagione non ha mai potuto contare sul suo principale riferimento offensivo, fermatosi ad agosto durante un’amichevole a Castel di Sangro.