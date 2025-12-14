Napoli, c’è il via libera del giocatore: è in arrivo il colpo a centrocampo

Gli infortuni di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne stanno obbligando il Napoli a muoversi in fretta sul mercato per regalare a mister Antonio Conte un nuovo innesto a centrocampo. Dopo i diversi profili sondati, gli azzurri sembrano decisi di risolvere i proprio problemi pescando ancora una volta dal Manchester United. Il direttore sportivo del club partenopeo, Giovanni Manna, avrebbe già ottenuto il sì da parte del giocatore. Via libera che mette così alle strette il Manchester United.

C’è l’ok del giocatore: il Napoli prepara il colpo a centrocampo

Il Napoli ha intensificato i contatti con il Manchester United per ottenere Kobbie Mainoo già per la prossima sessione di mercato invernale. Secondo quanto riferito da Il Mattino, gli azzurri vogliono rinforzare il centrocampo e vedono nel giovane inglese una priorità chiara per la rosa di Antonio Conte.

Dal lato del giocatore la situazione è chiara: Mainoo avrebbe espresso apertura al trasferimento, condividendo con il suo entourage la volontà di accettare l’offerta del Napoli e di valutare anche un prestito con opzione per la permanenza.

Il nodo della trattativa e le alternative a Mainoo

Nonostante l’apertura del giocatore, il Manchester United non ha ancora dato il via libera definitivo alla cessione. Il club inglese valuta con attenzione la formula proposta dal Napoli, soprattutto perché teme di ripetere errori recenti legati alla partenza di giovani talenti come Scott McTominay e Rasmus Højlund.

Considerati i punti interrogativi del Manchester United, il Napoli sta tenendo in caldo altri nomi come alternative. Il ds azzurro, Giovanni Manna, starebbe seguendo con molta attenzione Arthur Atta dell’Udinese, Morten Frendrup del Genoa, Lorenzo Pellegrini della Roma e Davide Frattesi dell’Inter.