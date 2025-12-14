Non solo mercato in entrata: il Napoli valuta con attenzione anche le cessioni. In questo contesto rientra il futuro di Nosa Obaretin, difensore di proprietà degli azzurri e attualmente in prestito all’Empoli. Il centrale dei partenopei si sta mettendo in mostra nel campionato cadetto, dove ha collezionato 14 presenze e un gol in questa prima parte di stagione.

Obaretin in Bundesliga: c’è un club che fa sul serio

Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, il Borussia Mönchengladbach ha messo gli occhi su Nosa Obaretin. Il promettente difensore è seguito con interesse dal club tedesco, che ne apprezza le caratteristiche in chiave futura e lo considera una possibile soluzione per dare profondità al reparto arretrato.

L’idea del Mönchengladbach sarebbe infatti quella di puntare su un prestito con diritto di riscatto, così da poter valutare il rendimento del classe 2003 nel contesto della Bundesliga prima di decidere se affondare il colpo con un’operazione a titolo definitivo.

Il Napoli pensa alla cessione, fissando il prezzo. Il club partenopeo vorrebbe monetizzare dal trasferimento del giovane giocatore azzurro per finanziare il mercato in entrata. Manna valuta Obaretintra gli 8 e i 10 milioni di euro, cifra ritenuta congrua in base alla crescita mostrata dal difensore in Serie B con la maglia dell’Empoli.