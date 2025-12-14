Conte, c’è da preoccuparsi: spuntano due dati impietosi dopo l’Udinese

La sconfitta di questo pomeriggio contro l’Udinese ha riaperto discussioni in casa Napoli riguardo una mancata costanza nel rendimento, elemento emerso in questa stagione. Sono due i dati che preoccupano il club partenopeo: quello che riguarda i match in trasferta e quello che riguarda le sfide immediatamente successive agli impegni europei.

Due dati fotografano la situazione del Napoli: azzurri chiamati al riscatto

Il KO subito a Udine è l’ennesimo stop esterno per il Napoli in questa stagione. Un dato che deve preoccupare Antonio Conte e il suo staff, poiché è in un certo senso entrato nella storia recente del club azzurro. Stando a quanto riportato da Opta Paolo infatti, per il Napoli si tratta della quarta sconfitta nelle prime 8 gare in trasferta, evento che non si verificava dalla stagione 2009/10.

Un altra statistica da attenzionare è evidenziata da DAZN e riguarda il rendimento degli uomini di Conte in questa stagione dopo le gare di Champions. Su sei turni di campionato immediatamente successivi alle fatiche europee, i partenopei hanno perso già due volte, trovando poi 4 successi (compreso tuttavia quello rocambolesco contro il Pisa per 3-2).