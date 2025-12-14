Giovanni Manna ha fatto la sua scelta: il ds azzurro si inserisce per il centrocampista della Serie A. Sarà il sostituto di Anguissa.

Il Napoli accelera le manovre in vista del mercato di gennaio e concentra l’attenzione sul centrocampo. Giovanni Manna sta valutando profili in grado di garantire fisicità ed equilibrio, soprattutto alla luce dell’assenza di Anguissa per infortunio. Tra le opzioni prese in considerazione c’è un nome che conosce bene la Serie A e che potrebbe cambiare maglia già in inverno. Sul tavolo, secondo le ultime indiscrezioni, non è esclusa nemmeno l’ipotesi di uno scambio che coinvolgerebbe Lorenzo Lucca.

Il Napoli si inserisce per un centrocampista di Serie A

Il Napoli starebbe monitorando con grande interesse Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista classe 1996 non sta trovando lo spazio desiderato e vorrebbe maggiore continuità. Proprio questa situazione potrebbe spingerlo a prendere in considerazione un cambio di maglia già nel corso della finestra di mercato invernale.

La situazione attuale al Milan non gli consente di trovare spazio con regolarità e questo aspetto pesa anche in chiave nazionale. Loftus-Cheek resta infatti nel mirino del commissario tecnico Tuchel, ma per essere inserito stabilmente nel giro delle convocazioni ha bisogno di minutaggio. Una condizione che Massimiliano Allegri, al momento, non riesce a garantirgli.

Il centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno 2027, con ingaggio vicino ai 4 milioni di euro netti a stagione. Aspetto che incide sulle valutazioni complessive della dirigenza rossonera. Utilizzato solamente a gara in corso, Loftus-Cheek potrebbe diventare una soluzione interessante per squadre alla ricerca di un centrocampista fisico e tatticamente duttile. Un identikit che rientra nelle esigenze del Napoli in vista della seconda parte di stagione.

Conte vuole Loftus-Cheek: il Napoli usa Lucca come pedina di scambio?

Antonio Conte aveva già chiesto in estate un centrocampista con queste caratteristiche e a gennaio il discorso potrebbe tornare d’attualità, anche considerando gli infortuni di Anguissa e De Bruyne.

Secondo alcune indiscrezioni, le parti starebbero valutando la possibilità di impostare uno scambio che coinvolga Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano sta trovando poco spazio e con il rientro di Lukaku, previsto all’inizio del nuovo anno, il suo impiego potrebbe ridursi ulteriormente. Un contesto che rende l’ex Udinese m un profilo sacrificabile per il mercato di gennaio.

Oltre al Napoli, resta viva anche la pista che porta alla Lazio. A Roma Loftus-Cheek piace molto a Maurizio Sarri, che lo ha già allenato ai tempi del Chelsea. Per il calciatore inglese ci sarebbero stati dei sondaggi anche da Inghilterra e Germania, pronti a inserirsi se la situazione dovesse evolversi.