Il Napoli guarda al futuro e accelera sul mercato internazionale. Nelle ultime ore si è intensificata la pista che porta a Milton Pereyra, attaccante argentino classe 2008 cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors. Il giovane talento avrebbe già espresso il proprio gradimento al trasferimento in azzurro, con la dirigenza partenopea pronta a chiudere l’operazione.

Mercato Napoli e l’accordo con il Boca Juniors

Il Napoli ha mosso un’accelerata decisa per Milton Pereyra, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio del Boca Juniors. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’intesa tra le parti è vicina, con il calciatore che ha formalmente dato il suo sì al trasferimento in azzurro.

Il club partenopeo ha in pugno l’attaccante argentino, pronto a lasciare da svincolato il Boca Juniors per trasferirsi in Italia. Pereyra andrebbe a rinforzare la Primavera azzurra, seguendo un percorso di crescita ben definito. Il Napoli avrebbe intenzione di farlo crescere gradualmente nel proprio settore giovanile per poi valutare un’eventuale inserimento in prima squadra.

Il Napoli avrebbe accelerato i colloqui anche per via della concorrenza del Brighton. Tuttavia, la scelta finale del giocatore sembra ricaduta sul Napoli. Pereyra è un centravanti di ruolo con un fisico già strutturato per la sua età.

Nelle giovanili del Boca Juniors si è messo in evidenza per la capacità di giocare spalle alla porta e per la rapidità di esecuzione in area, caratteristiche che hanno attirato l’attenzione degli osservatori europei. Sbarcando al Napoli, Pereyra potrebbe ritrovare un percorso simile a quello di altri giovani cresciuti nel Boca Juniors, come Francisco Baridó, passato in precedenza dalla Juventus prima di approdare in azzurro.