Il big del Napoli può dire addio? Sirene arabe per lui: decisione netta sul futuro

Il Napoli riflette su possibili affari di calciomercato. I partenopei, con il direttore sportivo Giovanni Manna, dovranno sicuramente intervenire, con alcuni giocatori come De Bruyne, che dovranno attendere ancora diversi mesi prima di tornare in campo. Per questo ci si attende qualcosa in entrata, mentre potrebbe accadere qualcosa anche in uscita. Per Politano arrivano sirene Arabe, ma filtra la volontà del giocatore di onorare il suo contratto.

Sirene Arabe per Politano: già presa la decisione

Secondo quanto riportato da Il Mattino, fioccano gli interessamenti per Matteo Politano. Il calciatore, punto fermo della prima parte di stagione del Napoli di Antonio Conte, ha perso sempre più spazio con il cambio modulo e la crescita esponenziale di David Neres. Per questo, la notizia del possibile interessamento dei club arabi per lui non può passare inosservata in questo momento. Il giocatore avrebbe però già deciso di restare in azzurro e di onorare il suo contratto: secco no ad ogni offerta.

Politano non vuole lasciare Napoli: il giocatore vuole onorare il contratto

Matteo Politano sta diventando sempre di più un simbolo del Napoli di questi anni. In maglia partenopea da oltre 5 anni, è oramai uno dei leader della rosa azzurra. L’importanza del giocatore nello spogliatoio è evidente, seppur in campo ultimamente stia trovando pochissimo spazio.

Il suo legame con Napoli resta però indissolubile a prescindere la minutaggio: Politano non ha alcuna intenzione di lasciare Napoli. L’idea dell’esterno è quella di restare e onorare il contratto (scadenza 30 giugno 2028), non volendo ascoltare offerte.