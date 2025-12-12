Napoli, Conte prepara la rivoluzione: quanti cambi con l’Udinese

Dopo la sconfitta in Champions League con il Benfica, Antonio Conte potrebbe attuare un ampio turnover nella sfida di campionato contro l’Udinese. Per gestire al meglio le forze, dovrebbero esserci almeno quattro cambi nell’undici titolare rispetto alla formazione schierata a Lisbona.

Napoli, Conte pronto a cambiare: quattro novità con l’Udinese

Il KO con il Benfica, che ha complicato il percorso europeo del Napoli, ha fatto capire una volta di più quanto sia difficile gestire il doppio impegno (triplo, considerando la Coppa Italia) con un organico ridotto all’osso per via dei tanti infortuni. Per questo motivo, nonostante a Udine ci sarà soltanto il recupero di Miguel Gutiérrez, Antonio Conte sembra intenzionato a effettuare diversi cambi nella formazione titolare.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico salentino potrebbe dare fiducia a chi, soprattutto nell’ultimo periodo, ha giocato poco. Spazio, pertanto, a Leonardo Spinazzola (assente dal 1′ dallo scorso 1° novembre), Juan Jesus, Matteo Politano (inamovibile fino a Bologna, successivamente scalzato da David Neres e Noa Lang) e, a sorpresa, anche ad Antonio Vergara, pronto al debutto da titolare in Serie A.

Napoli, la possibile formazione contro l’Udinese

I tanti infortuni e la consapevolezza di aver trovato lo schieramento ideale hanno spinto Conte a mettere in campo, di fatto, sempre gli stessi uomini dalla gara con l’Atalanta in poi. La stanchezza emersa in maniera lampante a Lisbona, però, potrebbe convincere l’allenatore azzurro a ricorrere al turnover. Alle porte, d’altronde, c’è anche la Supercoppa Italiana, competizione che i partenopei non vincono dal 2014.

Ecco perché con l’Udinese non è da escludere un possibile turno di riposo per Scott McTominay, che sta gestendo da tempo alcuni acciacchi fisici. In favore di Politano, inoltre, potrebbe tirare il fiato uno tra Neres e Lang. Abbastanza scontata la staffetta tra Spinazzola e Mathías Olivera, mentre bisogna valutare chi far fermare tra i tre difensore centrali.

Chi gioca contro l’Udinese?

Antonio Conte potrebbe inserire quattro volti nuovi rispetto al match con il Benfica: Juan Jesus, Spinazzola, Vergara e Politano.