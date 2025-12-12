Botta in allenamento per l’azzurro: ecco cosa filtra per Udinese-Napoli

Non c’è pace in casa Napoli per il tema infortuni: ora anche le condizioni di Juan Jesus preoccupano. Il difensore ha preso una botta in allenamento e Antonio Conte sembra essere intenzionato a non rischiarlo contro l’Udinese. Tutte le ultime novità.

Napoli, botta al polpaccio per Juan Jesus: le ultime di ‘Sky Sport’

Secondo quanto riferito solamente pochi minuti fa da ‘Sky Sport’, Juan Jesus ha preso una botta al polpaccio in allenamento. Non si dovrebbe trattare di nulla di preoccupante, ma Conte comunque vorrebbe non rischiare il brasiliano contro l’Udinese.

In difesa perciò sono pronti a partire dal 1′ Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Intanto il Napoli continua però a combattere con i numerosi stop che stanno bersagliando la stagione in corso mettendo non poco i bastoni tra le ruote.