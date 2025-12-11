Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Rientro Lukaku, il vero obiettivo del belga: le ultime

Romelu Lukaku con indosso la tuta del Napoli mentre esegue il riscaldamento prima di una partita degli azzurri

La luce in fondo al tunnel per Romelu Lukaku è finalmente vicina. L’attaccante belga aveva rimediato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra nel corso dell’amichevole contro l’Olympiacos dello scorso 14 agosto, saltando ogni tipo di impegno in questa prima parte di stagione. Per il centravanti del Napoli, il rientro è adesso sempre più vicino.

Infortunio Lukaku, il rientro del belga è sempre più vicino

Romelu Lukaku non è volato con i compagni a Lisbona in occasione del match contro il Benfica, rimanendo a Castel Volturno per continuare il suo programma di riatletizzazione dopo aver smaltito completamente l’infortunio. Il belga, catturato dalle telecamere di ‘Sky Sport’, alla vigilia del match di Champions League aveva dichiarato: “Ci vediamo presto“.

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, nel corso del riscaldamento
Napoli, l’obiettivo di Lukaku è partire per Riyad con la squadra

La data cerchiata in rosso nel calendario di Romelu Lukaku è quella del 18 dicembre, giorno in cui il Napoli sfiderà il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana. L’obiettivo dell’attaccante belga è quello di partire insieme al resto della squadra verso Riyad, tornado a vivere il match almeno dalla panchina.

Il rientro in gruppo e tra i convocati è ad un passo ma Antonio Conte non ha intenzione di correre rischi e aspetterà segnali direttamente dal suo giocatore.

Laura Bisogno

