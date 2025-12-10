Conte chiaro nel post-partita, ecco cosa non ha funzionato col Benfica! L’ha detto in diretta

Antonio Conte ha parlato senza girarci troppo intorno ai microfoni di ‘Prime Video’ dopo la sconfitta del Napoli contro il Benfica. L’accesso ai play-off si è inevitabilmente complicato: lo sa bene il tecnico e lo sanno bene i giocatori, con le prossime gare si dovrà fare molto di più. Ecco allora cos’ha detto nel post-partita il tecnico del club partenopeo.

Napoli sconfitto dal Benfica: le parole di Conte nel post-partita in Champions

Conte, a ‘Prime Video’, nel post-partita ha dichiarato:

“La partita è stata dura, difficile, su un campo caldo. Veniamo da una serie di partite ogni 3 giorni, stanno giocando sempre gli stessi ed è inevitabile che qualcosina si inizia ad accusare”.

E poi ancora:

“La partita di domenica era di cartello, alle 20:45, il Benfica ha giocato venerdì. questo lo dobbiamo mettere in preventivo perché nella situa in cui ci troviamo ci sta. sapevo che si era speso tanto a livello fisico e mentale. non è che abbiamo altre soluzioni se non cercare di far recuperare bene i calciatori. sicuramente oggi qualcuno era stanco, non c’è la possibilità di fare rotazioni: recupereremo e domani cercheremo di stare tranquilli”.

Inoltre, il tecnico ha anche dichiarato:

“Non essere brillante anche mentalmente ti porta a non essere così preciso nelle scelte. Abbiamo faticato e commesso degli errori. Sapevamo della difficoltà del campo e che ci sarebbe stato questo tipo di approccio. La prima palla che abbiamo preso ci ha un po’ spaventato, volevamo pressare ma eravamo molto lunghi. Non è che non sono preoccupato, so qual è la situazione e la sapevo anche quando abbiamo vinto. Ce la porteremo avanti per un bel po’. Oggi hanno meritato più loro che noi”.

Infine: