Radio Marte diventa Radio Ufficiale di “Auto Moto Napoli Expo 2026”: il comunicato

L’evento dell’Auto Moto Napoli Expo torna per l’edizione 2026. Nel 2025 il seguito e la bellezza dell’evento è stata grandiosa, tanto da attirare fino a 40mila spettatori, in una cornice ricca e composta anche da oltre 1.000 auto e moto esposte. Un evento senza precedenti, che tornerà ancora più esteso nel 2026, dal 4 al 7 giugno. A coprire l’evento in tutti i suoi aspetti, sarà Radio Marte, divenuta Radio Ufficiale dell’evento.

Radio Marte è Radio Ufficiale dell’Auto Moto Napoli Expo 2026: il comunicato

Con un comunicato ufficiale, è la stessa emittente radiofonica partenopea ad annunciare la collaborazione tra l’emittente e l’evento estivo del 2026. Radio Marte coprirà l’intero evento, sia in modo radiofonico che televisivo, e lo farà dando voce anche agli ascoltatori e telespettatori, oltre che ai protagonisti dell’evento. Di seguito il comunicato.