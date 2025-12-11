Home ->

Radio Marte diventa Radio Ufficiale di “Auto Moto Napoli Expo 2026”: il comunicato

di

L’evento dell’Auto Moto Napoli Expo torna per l’edizione 2026. Nel 2025 il seguito e la bellezza dell’evento è stata grandiosa, tanto da attirare fino a 40mila spettatori, in una cornice ricca e composta anche da oltre 1.000 auto e moto esposte. Un evento senza precedenti, che tornerà ancora più esteso nel 2026, dal 4 al 7 giugno. A coprire l’evento in tutti i suoi aspetti, sarà Radio Marte, divenuta Radio Ufficiale dell’evento.

Radio Marte è Radio Ufficiale dell’Auto Moto Napoli Expo 2026: il comunicato

Con un comunicato ufficiale, è la stessa emittente radiofonica partenopea ad annunciare la collaborazione tra l’emittente e l’evento estivo del 2026. Radio Marte coprirà l’intero evento, sia in modo radiofonico che televisivo, e lo farà dando voce anche agli ascoltatori e telespettatori, oltre che ai protagonisti dell’evento. Di seguito il comunicato.

“Radio Marte è Radio Ufficiale di ‘Auto Moto Napoli Expo 2026’. Dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare la grande festa a due e quattro ruote. Dopo il successo dell’ultima edizione, con oltre 40.000 spettatori e più di 1.000 auto e moto, 200 espositori e un centinaio di modelli Ferrari e Lamborghini, l’evento torna con 4 giornate di fiera, 6 padiglioni e 30.00 mq di area esterna”.

“Radio Marte racconterà l’evento con collegamenti live dalla Mostra, interviste ai protagonisti, spazi dedicati alle trasmissioni di Radio Marte, contenuti speciali per Socil TV e il canale 183”.

” ‘Siamo orgogliosi”, dichiara la Direzione di Radio Marte ‘ di affiancare un appuntamento che unisce passione, spettacolo e innovazione. Essere Radio Ufficiale vuol dire portare i nostri ascoltatori nella fiera durante tutti i giorni’ “.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
