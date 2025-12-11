Home ->

Napoli, la sconfitta con il Benfica allontana i playoff? Il dato lascia tutti spiazzati

Scott McTominay e Franjo Ivanovic lottano per la palla nel corso del match di Champions League

Il ko contro il Benfica ha complicato il percorso del Napoli in Champions League. I riflettori, ora, sono tutti puntati sulle possibilità di qualificazione degli azzurri alla prossima fase della competizione.

Con due partite ancora da giocare, i tifosi partenopei temono che la corsa ai playoff possa essersi irrimediabilmente complicata, ma i dati di un algoritmo aggiornati all’ultimo turno raccontano una storia molto diversa, e per certi versi sorprendente: ci sono ancora grandissime chance di qualificazione.

Champions League, l’algoritmo vede il Napoli qualificato all’80% alla knockout phase

Secondo il modello creato da Football Meets Data, aggiornato all’11 dicembre, la situazione in Champions League del Napoli appare molto più solida rispetto alle sensazioni del post-partita di Lisbona. L’algoritmo in questione analizza la posizione nel ranking generale, le prestazioni delle rivali e gli scenari delle ultime giornate, offrendo una lettura meno emotiva e più oggettiva.

Ed è proprio qui che arriva il dato che spiazza tutti. Gli azzurri, infatti, vantano un 80% di probabilità di rientrare nella Top 24, la soglia che garantisce quantomeno l’accesso alla knockout phase e che permette di restare in corsa per la conquista della coppa dalle grandi orecchie.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, seduto in panchina nel match contro il Benfica
Napoli, 80% di possibilità di andare ai playoff

Napoli, niente più passi falsi: con Copenaghen e Chelsea sarà dentro o fuori

Le ultime due avversarie europee del Napoli saranno Copenaghen e Chelsea. I partenopei dovranno fare almeno tre punti, probabilmente anche quattro, per provare a staccare il pass dei playoff. Saranno due partite complicatissime per i ragazzi di Antonio Conte, ma se si vuole continuare il percorso in Champions League non si può sbagliare più nulla.

Laura Bisogno

