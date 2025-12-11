Home ->

Social Napoli

Napoli, c’è anche una gioia nella serata nera di Lisbona: l’annuncio social

Il Benfica festeggia la vittoria contro il Napoli, ma durante la gara c'è stata anche una grande gioia

La sconfitta contro il Benfica rappresenta sicuramente un risultato pesantemente negativo per il Napoli, che vede ora il suo cammino in Champions League a forte rischio. In una serata così negativa, c’è stata però anche una bella notizia a risollevare l’ambiente: la nascita della seconda figlia di Alex Meret.

Meret di nuovo padre: è nata Isabel

L’annuncio della nascita è avvenuta sui social ad opera dello stesso portiere azzurro:

“Benvenuta Isabel! Mamma, papà e Daniel non vedevano l’ora di conoscerti!”.

La piccola Isabel è la seconda figlia di Alex Meret e della sua compagna Debora Romano. Ad Alex e Debora vanno gli auguri più grandi da parte di tutta la redazione di Spazionapoli.it

 

 

Felice Leopoldo Luongo

