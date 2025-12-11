Napoli, c’è anche una gioia nella serata nera di Lisbona: l’annuncio social

La sconfitta contro il Benfica rappresenta sicuramente un risultato pesantemente negativo per il Napoli, che vede ora il suo cammino in Champions League a forte rischio. In una serata così negativa, c’è stata però anche una bella notizia a risollevare l’ambiente: la nascita della seconda figlia di Alex Meret.
Meret di nuovo padre: è nata Isabel
L’annuncio della nascita è avvenuta sui social ad opera dello stesso portiere azzurro:
“Benvenuta Isabel! Mamma, papà e Daniel non vedevano l’ora di conoscerti!”.
La piccola Isabel è la seconda figlia di Alex Meret e della sua compagna Debora Romano. Ad Alex e Debora vanno gli auguri più grandi da parte di tutta la redazione di Spazionapoli.it
Visualizza questo post su Instagram