Mourinho punge Conte: che frecciata dopo Benfica-Napoli, l’avete sentito?

Il Napoli cade sul campo del Benfica. I portoghesi passano per 2-0 sui partenopei e ottengono i tre punti. Il Napoli resta a quota 7 in classifica e adesso trema, attestandosi al 23° posto del girone unico di Champions League. Nel post-partita ha parlato José Morinho, pungendo Antonio Conte ad Amazon Prime Video.

Mourinho nel post-partita: “Qualcuno dirà che non è il solito Napoli ma non è vero”

Josè Mourinho ha parlato nel post-partita di Benfica-Napoli ad Amazon Prime Video. Le sue parole.

“Abbiamo meritato, abbiamo fatto una partita straordinaria. Qualcuno dirà che il Napoli non è quello che conosciamo ma non sono d’accordo. Abbiamo avuto sempre la gara sotto controllo e vincere contro una squadra come il Napoli in questo modo, rende la serata fantastica”.

Il tecnico portoghese ha poi rincarato la dose ai microfoni di Sky Sport, pungendo Antonio Conte. Alla domanda se la vittoria è stata dovuta alla maggior freschezza atletica del Benfica (che ha giocato di venerdì ndr), il tecnico ha risposto: “Mi sembra una scusa“.