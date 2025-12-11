Iniziativa Espresso: Panettoni targati Napoli per i bambini dell’Ospedale Santobono

Un gesto che vale più di mille parole per i bambini dell’Ospedale Pediatrico Santobono: sono stati consegnati da Espresso i Panettoni natalizi di questo 2025 targati Napoli. Di seguito il comunicato ufficiale.

Espresso dona i Panettoni targati Napoli ai bambini dell’Ospedale Santobono: il comunicato

L’iniziativa: “Un gesto di solidarietà che unisce territorio, impegno sociale e sport. Una giornata all’insegna della solidarietà, dell’emozione e del sorriso quella vissuta presso l’Ospedale Pediatrico Santobono, dove Espresso ha consegnato i panettoni special edition in collaborazione con la SSC Napoli, ai piccoli pazienti ricoverati nella struttura”.

“A portare personalmente i doni sono stati Giuseppe Mauro, Amministratore Delegato, e Gaetano Ligestro, Direttore Commerciale. Accolti con grande calore dalla dott.ssa Flavia Matrisciano, direttrice della Onlus Fondazione Santobono, che ha ringraziato l’azienda per la sensibilità e la vicinanza dimostrata nei confronti dei bambini e delle loro famiglie”.

“L’iniziativa – si legge ancora – nasce con l’obiettivo di regalare un momento di gioia durante le festività natalizie, unendo la dolcezza della tradizione artigianale di Espresso alla passione per il Napoli, simbolo di orgoglio, forza e appartenenza per tutta la città”.

E infine: “Con questa iniziativa, Espresso conferma il proprio impegno nel sociale, rafforzando il legame con il territorio e con una delle realtà più preziose della città: l’Ospedale Pediatrico Santobono”.

Giuseppe Mauro di Espresso ha poi anche dichiarato: