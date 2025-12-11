Benfica-Napoli, bocciatura netta dai quotidiani per uno dei big azzurri

Una serata complicata quella del Napoli al da Luz. La squadra di Antonio Conte, dopo il tour de force delle ultime settimane, crolla contro il Benfica, complici anche i tanti calciatori indisponibili. Dopo la super prestazione contro la Juventus del weekend, gli azzurri sono apparsi scarichi e con poche energie. Tra i giocatori maggiormente sottotono c’è stato sicuramente Scott McTominay, per una notte tra i peggiori in campo.

Benfica-Napoli, le pagelle dei quotidiani per McTominay

Trascinatore del Napoli anche in questa stagione, Scott McTominay ha vissuto una serata da ultimo della classe. Il centrocampista scozzese non sembra essere nelle migliori condizioni, come sottolineato dalla ‘Gazzetta dello Sport’: “Il vantaggio del Benfica arriva anche grazie ad un suo maldestro rinvio. Non sta bene e si vede, sbaglia un paio di appoggi velenosi in orizzontale (VOTO 5)“.

Anche secondo ‘Tuttosport’, l’ex Manchester United avrebbe bisogno di riposare dopo i tanti impegni ravvicinati: “Per una notte è soltanto Scott e non William Wallace, vittima degli straordinari che gli infortuni gli hanno imposto. E questo incide tanto sul match (VOTO 5)“.

Anche ‘Il Corriere dello Sport’ ha analizzato la prestazione dello scozzese, sottolineando la poca presenza in entrambe le fasi di gioco: “Rimpallo anche sfortunato sul primo gol, ma non è neppure deciso nel contrasto aereo. Perde tanti palloni e non incide in area avversaria (VOTO 5)“.

Il giudizio più duro per McTominay glielo riserva ‘Il Mattino’, che boccia completamente la prestazione dello scozzese: “Quando non è accompagnato dal suo spirito guida, sembra un calciatore talmente normale che più volte devi guardare se davvero c’è il numero 8 in campo. Titubante nel rimpallo che porta all’1-0 su Rios. Proprio il duello sul campo con Rios tende a nascondere il suo estro. Rios gli scappa via come un bimbo nei giardinetti e fa l’assist per il 2-0 (VOTO 4.5)“.