Napoli, rientro di Lukaku: l’annuncio in diretta di Conte

Sempre meno al fischio d’inizio della sesta giornata di Champions League, con gli azzurri che fanno visita al Benfica, in una sfida più delicata che mai. All’Estadio Da Luz, Antonio Conte dovrebbe affidarsi alla stessa formazione che ha battuto la Juventus in campionato, in attesa del rientro degli infortunati. E proprio tra questi c’è anche il ritorno, ormai sempre più vicino, di Romelu Lukaku.

A far luce sulle condizioni del 9 numero azzurro, ci ha pensato proprio Antonio Conte alla vigilia del match contro il Benfica. Di seguito le sue parole ai microfoni di Prime Video:

“Quanto torna Lukaku? Sui calciatori infortunati non forzo mai la mano e lascio libero arbitrio. Lui sa benissimo che, quando si sentirà pronto per tornare in gruppo, può venire a bussare alla porta del mio ufficio e si aggregherà a noi. Poi dovrà tornare in condizione. Sappiamo che è un giocatore importante, abbiamo tanti impegni e purtroppo quello che sta accadendo con gli infortuni non ci sta permettendo di sviluppare il piano che avevamo in mente”.