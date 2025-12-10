Napoli, clamoroso scambio con il Milan: Lucca da Allegri e un rossonero in azzurro

In casa Napoli prende quota l’ipotesi cessione per Lorenzo Lucca: da un lato il prossimo rientro di Lukaku potrebbe farlo scivolare indietro nelle gerarchie, dall’altro il rendimento e la considerazione da parte di Conte sin qui non sono fattori dalla sua parte. Ebbene, a gennaio si potrebbe palesare l’ipotesi cessione dopo circa 6 mesi dal suo passaggio in azzurro. Il Milan è fortemente interessato e starebbe pensando a un possibile scambio con Ruben Loftus-Cheek, anch’egli poco impiegato sin qui.

Loftus-Cheek per Lucca: Napoli e Milan ragionano sullo scambio

Come riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, si potrebbe concretizzare uno scenario di mercato piuttosto sorprendente per quanto riguarda Lorenzo Lucca. Non è escluso che il calciatore italiano possa lasciare Napoli a gennaio: lo spazio fin qui è stato poco, il rendimento altalenante e, inoltre, con il recupero di un giocatore cruciale come Romelu Lukaku, le possibilità di scendere in campo potrebbero ulteriormente diminuire.

Per questo, il Milan, club molto interessato a lui assieme alla Roma, starebbe pensando a un possibile scambio con Ruben Loftus-Cheek, centrocampista poco impiegato da Allegri in rossonero.

Scambio tra Napoli e Milan possibile solo a due condizioni

L’esperto di mercato, però, sottolinea la presenza di alcuni importanti intoppi da risolvere per far sì che si possa pensare a un’operazione del genere. Lato Napoli, il riscatto di Lorenzo Lucca dall’Udinese andrebbe anticipato a gennaio piuttosto che a giugno. Lato Milan, invece, c’è da concretizzare prima la cessione di Santiago Gimenez, altro attaccante dal rendimento molto deludente in questa prima parte di stagione. Solo al verificarsi di tali condizioni, la possibilità di scambio potrebbe effettivamente prendere piede.