Mainoo al Napoli, arriva l’annuncio: importanti novità sul colpo di mercato

In serata il Napoli scenderà in campo a Lisbona per la prestigiosa sfida con il Benfica di Jose Mourinho. Tutti non vedono l’ora di assistere al faccia a faccia tra lo Special One e Antonio Conte, che hanno già iniziato a punzecchiarsi in conferenza stampa. Oltre che alla Champions League, i partenopei pensano però anche al mercato in vista della sessione di gennaio. È ormai risaputo che tra i primi nomi della lista di Manna ci sia Kobbie Mainoo del Manchester United: gli ultimi aggiornamenti fanno ben sperare.

Napoli, Marchetti alimenta le speranze per Mainoo: “Passi in avanti”

In queste ore, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha fatto il punto sui movimenti del Napoli in ottica mercato. Intervenuto su Radio Marte, il volto di Sky Sport si è concentrato su Mainoo, che si conferma il principale obiettivo a centrocampo dei campioni d’Italia. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati passi in avanti, con l’affare che però non può ancora considerarsi in dirittura d’arrivo.

Sono, dunque, ore caldissime in casa Napoli, non solo per le questioni di campo ma anche per quelle di mercato. Per quanto, infatti, riguarda i possibili colpi in entrata, oltre a Mainoo ci sarebbe nel mirino anche un rinforzo per la corsia di destra. Difficile, però, che il tutto si possa concretizzare già a gennaio.

Nuovo terzino destro, il Napoli ci prova per gennaio: tutti i nomi

Durante il suo intervento, Marchetti ha anche affrontato la questione terzino destro. L’obiettivo del Napoli è quello di rinforzarsi già a gennaio, seppur non sia semplice. Sulla lista spiccano i nomi di Brooke Norton-Ciuffy del Genoa e di Juanlu del Siviglia. Altri profili che piacciono sono anche quelli di Marco Palestra dell’Atalanta, in prestito al Cagliari, e di Niccolò Fortini della Fiorentina. Prima, però, sarà necessario fare cassa.