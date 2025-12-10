Conte prima di Benfica-Napoli: “Ho dovuto farlo”, poi l’annuncio sugli infortunati

Il Napoli sta per scendere in campo contro il Benfica di Mourinho in Champions League e, nel pre-partita, tra gli altri ha parlato anche Antonio Conte ai microfoni di ‘Prime Video’.

Conte nel pre-partita di Benfica-Napoli

Nel pre-partita, a ‘Prime Video’, Conte ha dichiarato: “Abbiamo avuto un periodo difficile perché quest’anno abbiamo avuto problematiche fin dall’inizio, ma i ragazzi hanno sempre risposto presente. Durante questi primi mesi e durante il percorso ci sono state partite che non ci hanno resi felici, come prestazioni. Durante un percorso, anche quando cadi, devi ritrovare la giusta rotta. Il gruppo di ragazzi ha avuto innesti importanti. Nove nuovi giocatori rispetto alla scorsa stagione, c’è voluto tempo per integrarli”.

Oggi stanno giocando tutti perché lo meritano e poi anche per l’emergenza. Navigare con il vento in poppa è facile, quando inizia a essere contrario…”

“Hai bisogno – ha continuato – di qualcuno che indichi la rotta. Siamo tornati a giocare a 3 per una questione di obbligo perché non abbiamo centrocampisti di ruolo. Ci sono rimasti solo Lobo e McTominay. è una necessità perché Elmas è un jolly, che sta facendo benissimo. abbiamo ancora Vergara e un prodotto del vivaio. al di là di tutto ho dovuto trovare una soluzione per una questione numerica. Per chi si è infortunato a centrocampo, a parte lobo, ci vorrà un bel po’ di tempo“.