Conte non ci sta e prende una decisione netta contro il Benfica: i dettagli

Il Napoli di Antonio Conte sta perdendo, in trasferta, contro il Benfica di Mourinho per 2-0 e il tecnico sta cercando di scuotere i suoi e il match per non perdere ulteriori punti in Champions League. Già all’intervallo è arrivata una decisione netta con le sostituzioni di Olivera con Spinazzola e di Beukema con Politano. Adesso anche un altro azzurro è stato sostituito: ecco chi è subentrato al posto di Buongiorno.

Napoli, Conte vuole la reazione dei suoi: nuova sostituzione per gli azzurri

Non ha giocato una brutta partita Alessandro Buongiorno ma c’è stata qualche imprecisione di troppo, nella zona difensiva in generale, che ha pesato e che ha fatto propendere Conte per la sostituzione.

Al posto di Buongiorno è così subentrato Juan Jesus al 59esimo. La speranza è quella di avere più stabilità ma anche di portare esperienza e forze fresche in campo.