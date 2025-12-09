Benfica – Napoli, Conte può cambiare: pronte due novità dal 1’

Neanche il tempo di godersi la vittoria contro la Juventus di Luciano Spalletti, ed è già tempo di ripartire, questa volta in Champions League. Gli azzurri capitanati da Antonio Conte, sono attesi per la grande sfida contro il Benfica di José Mourinho: l’ex commissario tecnico della Nazionale potrebbe lanciare Leonardo Spinazzola e Matteo Politano dal 1′.

Napoli, Conte cambia in vista del Benfica: le possibili mosse

Antonio Conte, nonostante la coperta corta a causa dei tanti infortuni subiti fin qui, potrebbe decidere di partire con due novità nella gara di League phase contro il Benfica. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, difatti, l’allenatore salentino potrebbe far rifiatare Mathias Olivera e l’uomo del momento David Neres.

“McTominay, nonostante qualche acciacco, ha stretto i denti contro la Juventus e lo farà anche contro il Benfica. C’è bisogno di resistere almeno fino ai rientri di Lobotka e Gutierrez. Contro la squadra guidata da José Mourinho, però, dovrebbero rientrare Spinazzola e Politano al posto di Olivera e Neres, mentre nel ballottaggio Beukema-Jesus, l’olandese rimane in vantaggio”.

Napoli, snodo cruciale per il cammino europeo

Il big match di domani sera alle ore 21 all’ Estadio Da Luz, è un vero e proprio spartiacque per il percorso in Champiosn League degli azzurri. Sette i punti conquistati fin qui nella League phase 2025, con la vittoria contro il Qarabag che ha riacceso le speranze qualificazione al prossimo turno.

Contro il Benfica servirà un’ulteriore prova di coraggio, alla ricerca di punti per rientrare nelle prime 24 squadre.