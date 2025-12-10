Home ->

Benfica-Napoli, Conte scioglie tutti i dubbi: le scelte anti-Mourinho!

Il Napoli torna in campo e lo fa per proseguire l’ottimo momento di forma. Se le cose in campionato vanno a gonfie vele e in Coppa Italia dopo diversi anni si è arrivati ai quarti di finale, in Champions League è necessaria una svolta. I 7 punti attuali dei partenopei non lasciano tranquilli, con stasera che serve uno scossone. Ecco l’11 titolare di Antonio Conte per trovare un’altra vittoria europea dopo il successo contro il Qarabag.

Benfica-Napoli, l’11 partenopeo: tante conferme per Conte

Di seguito la formazione ufficiale di Antonio Conte, che ha scelto il suo 11 anti-Benfica.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All Conte.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic. All. Mourinho

