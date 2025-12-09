Napoli, Manna stregato dal nuovo Fabregas: il ds azzurro sfida la Juventus

Home ->

Il Napoli viene da una vittoria importantissima ai danni della Juventus. Gli azzurri arrivano carichi alla sfida di Champions League contro il Benfica, ma la dirigenza pensa anche al mercato. Per gennaio, il Napoli cerca un nuovo centrocampista. Uno dei profili più apprezzati da Manna, però, piace proprio alla Juve. Si tratta di Rodrigo Mendoza dell’Elche.

Napoli su Mendoza: i numeri dello spagnolo

Rodrigo Mendoza è nella lista dei desideri del Napoli per il centrocampo del futuro. Lo spagnolo ha vent’anni, ma ha fatto il suo esordio nella prima squadra dell’Elche già nel 2022. Il club l’ha messo subito sotto contratto, per poi fargli firmare un rinnovo fino al 2028. Con la maglia dei Franjiverdes ha già collezionato 64 presenze, segnando sei gol e servendo tre assist per i compagni. Mendoza è un centrocampista dal piede educato e, non a caso, in Spagna lo paragonano a Cesc Fabregas.

Mercato, duello per Mendoza: Juventus e Arsenal sul centrocampista

Secondo la redazione di ‘Calciomercato.com’, per portare Mendoza alla corte di Conte, il Napoli dovrà sfidare come Juventus e Arsenal. Anche i bianconeri sono a caccia di un centrocampista dai piedi buoni, da regalare a Spalletti. Gli azzurri, però, dovranno intervenire a gamba tesa per risolvere l’emergenza in mediana. Anguissa e De Bruyne, infatti, non torneranno prima di febbraio.

