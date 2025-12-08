Bordata di Spalletti in conferenza sul Napoli: è polemica sulle dichiarazioni, cos’ha detto

Home ->

Spalletti non ci sta: bordata in conferenza stampa

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato nella conferenza stampa a margine del fischio finale della sfida contro il Napoli, vinta dalla squadra di Antonio Conte per 2-1. Nel corso del suo intervento alla stampa presente, l’allenatore ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Notizie SSC Napoli, le parole di Luciano Spalletti in conferenza

Queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti che in questi minuti stanno facendo discutere tra i tifosi azzurri:

“Quella mia con il Napoli è stata una storia bellissima. Non me la toglierà nessuno, infatti vengo qui anche quando voi non lo sapete. Ma una cosa la voglio dire a mio favore: non è stata solo una storia, ma ci sono stati anche dei soldi che ho fatto guadagnare per costruire il Napoli di ora, mettere a posto delle cose, prendere e vendere giocatori. Io questo lo voglio dire”.

