David Neres in conferenza prima di Benfica – Napoli: “Nuovo modulo? Vi svelo cosa è cambiato”

Vigilia di Champions League per il Napoli, che domani affronterà il Benfica in una sfida delicata per il prosieguo del cammino europeo. Alla tradizionale conferenza stampa pre-gara, insieme a mister Antonio Conte, c’è anche David Neres.

Il brasiliano, che è tra gli uomini più attesi visti uno stato di forma eccezionale ed il passato con il club lusitano, ha rilasciato dichiarazioni molto importanti.

David Neres ha inaugurato la conferenza stampa che anticipa il big match di Champions League tra gli azzurri ed il Benfica di mister Josè Mourinho.

Di seguito, le parole dell’attaccante del Napoli:

Il nuovo sistema di gioco mi ha dato più libertà, sia a me che a Noa (Lang, n.d.r.), e questo ci ha portato indubbiamente più fiducia. Se con Neres in campo il Napoli batte meglio i piazzati? Battere i piazzati è una cosa che so fare.

Credo che il Benfica sia una squadra molto forte, ma noi dobbiamo pensare come al solito a fare la nostra partita nonostante l’avversario che abbiamo di fronte. Perché sono andato via dal Benfica? Perché ho ricevuto una proposta da una squadra molto forte, che gioca in un campionato in cui da tempo sognavo di giocare. L’allenatore che c’era all’epoca al Benfica non mi vedeva di buon grado