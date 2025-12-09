“Hanno avuto cu*o!”, Cassano show: due giocatori del Napoli nel mirino

Nello studio di “Viva El Futbol”, gli opinionisti in studio hanno analizzato la vittoria del Napoli contro la Juventus. Antonio Cassano si è espresso con parole molto positive per Antonio Conte, i cui cambi tattici sono stati importantissimi per cambiare la rotta in questa stagione. Il suo ruolo viene visto così importante al punto che due big azzurri devono ritenersi fortunati di averlo incrociato.

Cassano sminuisce un po’ con le sue parole l’apporto di Scott McTominay, così come quello di Rasmus Hojlund:

“McTominay ha avuto un gran cu*o nella sua vita: ha incontrato Conte! è entrato nei 30 al Pallone d’Oro…ma quando? Ha fatto sempre la panchina al Manchester United. Ha becato Conte e deve baciargli i piedi dove cammina! Poi lui ci sta mettendo del suo, quando mai avrebbe pensato di fare una rovesciata alla Cristiano Ronaldo? Ma grazie a Conte! E Hojlund pure…l’ho visto rientrare a mille all’ora al posto di Lang, incredibile!”