Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Conte cambia tutto in Champions, che ritorno: ora è UFFICIALE

di
Conte dirige un allenamento del Napoli prima della partita di Champions League

Antonio Conte prepara la sfida contro il Benfica di Champions League, che sarà fondamentale per chiarire le ambizioni del Napoli nella massima competizione europea. Gli azzurri giocheranno il match, ancora una volta, con le scelte abbastanza contate a causa dell’emergenza infortuni che ha travolto la rosa azzurra. Proprio in virtù di questa, Conte ha preso un’importante decisione: fuori De Bruyne dalla lista Champions, torna Lukaku.

Lukaku torna in lista Uefa, out De Bruyne

Era nell’aria da un po’, ma ora è ufficiale: Lukaku torna in lista Champions, prendendo il posto dell’infortunato De Bruyne. Conte sfrutta così una particolare regola delle liste UEFA, che consente di rimpiazzare temporaneamente un calciatore infortunato per non meno di 60 giorni con un altro della propria rosa, fornendo la necessaria documentazione medica utile a dimostrare la durata dello stop.

Lukaku parla con Conte durante un allenamento del Napoli
Romelu Lukaku insieme ad Antonio Conte

La mossa del Napoli: i motivi del cambiamento

Questa regola consente, in via eccezionale, di inserire un nuovo calciatore in lista prima della fine della fase a gironi della competizione, ma può essere sfruttata fino alla sesta giornata della competizione. Questo è quindi il motivo delle tempistiche della modifica: Lukaku infatti non ha ancora recuperato dall’infortunio e sicuramente non farà parte dei convocati per la gara contro il Benfica, ma viene inserito nella lista anticipatamente per le gare di gennaio, sfruttando una regola che non sarebbe più utilizzabile dopo questa giornata.

L’idea di Conte, quindi, è semplicemente quella di poter sfruttare Lukaku nelle gare di gennaio contro Copenaghen e Chelsea, dove il belga sarà sicuramente almeno convocabile. Il sacrificio di De Bruyne, invece, è solo momentaneo (potrà tornare in lista dopo la fase a gironi) e comunque piuttosto relativo, vista la sua sicura indisponibilità almeno fino al mese di febbraio.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie