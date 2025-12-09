Conte cambia tutto in Champions, che ritorno: ora è UFFICIALE

Antonio Conte prepara la sfida contro il Benfica di Champions League, che sarà fondamentale per chiarire le ambizioni del Napoli nella massima competizione europea. Gli azzurri giocheranno il match, ancora una volta, con le scelte abbastanza contate a causa dell’emergenza infortuni che ha travolto la rosa azzurra. Proprio in virtù di questa, Conte ha preso un’importante decisione: fuori De Bruyne dalla lista Champions, torna Lukaku.

Lukaku torna in lista Uefa, out De Bruyne

Era nell’aria da un po’, ma ora è ufficiale: Lukaku torna in lista Champions, prendendo il posto dell’infortunato De Bruyne. Conte sfrutta così una particolare regola delle liste UEFA, che consente di rimpiazzare temporaneamente un calciatore infortunato per non meno di 60 giorni con un altro della propria rosa, fornendo la necessaria documentazione medica utile a dimostrare la durata dello stop.

La mossa del Napoli: i motivi del cambiamento

Questa regola consente, in via eccezionale, di inserire un nuovo calciatore in lista prima della fine della fase a gironi della competizione, ma può essere sfruttata fino alla sesta giornata della competizione. Questo è quindi il motivo delle tempistiche della modifica: Lukaku infatti non ha ancora recuperato dall’infortunio e sicuramente non farà parte dei convocati per la gara contro il Benfica, ma viene inserito nella lista anticipatamente per le gare di gennaio, sfruttando una regola che non sarebbe più utilizzabile dopo questa giornata.

L’idea di Conte, quindi, è semplicemente quella di poter sfruttare Lukaku nelle gare di gennaio contro Copenaghen e Chelsea, dove il belga sarà sicuramente almeno convocabile. Il sacrificio di De Bruyne, invece, è solo momentaneo (potrà tornare in lista dopo la fase a gironi) e comunque piuttosto relativo, vista la sua sicura indisponibilità almeno fino al mese di febbraio.