Con cinque vittorie consecutive all’attivo, il Napoli ha dimostrato di essere in gran forma dal punto di vista fisico. Tutto questo, nonostante gli infortuni. Le prossime settimane, però, saranno molto impegnative. La dirigenza azzurra sa di dover intervenire sul mercato, specie per il centrocampo.

Napoli, la priorità è Mainoo: possibile il prestito

Il Napoli segue diverse profili per un possibile colpo in mediana. Tra i nomi più caldi c’è anche quello di Rodrigo Mendoza, ma l’obiettivo numero uno resta Kobbie Mainoo. Manna pensa ad una proposta di prestito da gennaio a giugno e, secondo il ‘Corriere del Mezzogiorno’, Aurelio De Laurentiis sarebbe d’accordo. Il centrocampista inglese cerca spazio fuori da Manchester, ma non ha mai negato la sua volontà di tornare a vestire la maglia dei Red Devils.