Calciomercato Napoli, colpo a costo zero: Manna pesca dalla Lazio

Il Napoli continua a guardarsi introno in vista della prossima finestra di calciomercato. La società azzurra è alla ricerca di nuovi rinforzi per il centrocampo, dato gli infortuni di De Bruyne e Anguissa. Tuttavia, la mediana non è l’unico settore che il ds Giovanni Manna vorrebbe ritoccare.

Il club partenopeo sembra essersi messo alla ricerca di un nuovo terzino destro, così da far rifiatare capitan Giovanni Di Lorenzo. L’ex Empoli gioca sempre, non potendo riposare a causa di un mancato sostituto all’altezza. Il Napoli si starebbe muovendo anche in questo senso, mettendo nel mirino un esperto esterno della Serie A.

Manna pensa al colpo dalla Lazio: opportunità a costo zero

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe pensando con decisione ad Adam Marusic, esterno destro classe 1992 della nazionale montenegrina e della Lazio. Il giocatore è in scadenza a giugno e le difficoltà nel trovare un accordo con la società di Claudio Lotito rendono possibile un addio a costo zero.

L’esterno montenegrino potrebbe lasciare Roma la prossima estate. Il Napoli avrebbe già chiesto informazioni all’entourage del calciatore, valutando la fattibilità dell’operazione. Sull’esterno ci sarebbero anche Juventus e Besiktas, club che nelle ultime settimane avrebbero avviato contatti per capire margini e tempi di un eventuale trasferimento.